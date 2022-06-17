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    13-14 Temmuz tatil mi 2022? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşti mi?

    Kurban Bayramı tatiline 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri eklenirse, vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak. Peki bayram tatili birleşti mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 11:23
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    13-14 Temmuz tatil mi 2022? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşti mi?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları da netleşiyor.

    Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.

    Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 9 Temmuz, son günü ise 12 Temmuz olacak. Ardından 15 Temmuz resmi tatil olacak.

    Arada kalan 13-14 temmuz da tatile eklenirse, 9 günlük bir dinlenme fırsatı olacak.

    Peki 13-14 temmuz tatil mi? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte detaylar...

    13-14 Temmuz tatil mi 2022

    Bayram tatilinin 9 gün olması için 13-14 Temmuz tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'un birleşmesine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

    13-14 Temmuz tatil mi 2022? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşti mi? #1

    2022 Kurban Bayramı tatil günleri

    Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı


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