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- 13-14 Temmuz tatil mi 2022? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşti mi?
13-14 Temmuz tatil mi 2022? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Haber Merkezi
- 17.06.2022 - 11:23
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları da netleşiyor.
Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu plan yapan vatandaşların gündeminde yerini aldı.
Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 9 Temmuz, son günü ise 12 Temmuz olacak. Ardından 15 Temmuz resmi tatil olacak.
Arada kalan 13-14 temmuz da tatile eklenirse, 9 günlük bir dinlenme fırsatı olacak.
Peki 13-14 temmuz tatil mi? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte detaylar...
13-14 Temmuz tatil mi 2022
Bayram tatilinin 9 gün olması için 13-14 Temmuz tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'un birleşmesine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.
2022 Kurban Bayramı tatil günleri
Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı