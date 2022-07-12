13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da metro, otobüs, metrobüs...

Kurban bayramı sonrası toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, ücretli olup olmadığını sorguluyor. Peki 13-14 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor.

8-12 Temmuz tarihlerinde yani arefe günü ile bayramda otobüs, vapur, metro, tramvay ve Marmaray'ı kullananlar, ücretsiz ulaşımın devam edip etmediğini sorguluyor.

Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu. 9 günlük tatile dahil olan 13-14 Temmuz'da da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

Toplu taşıma araçları İstanbul'da Kurban Bayramı (9-10-11-12 Temmuz) süresince ücretsiz hizmet verdi. Ancak 12 Temmuz bayramın son günü ve 13 Temmuz'dan itibaren otobüsler, metro ve metrobüs ücretli olacak.

15 Temmuz ise resmi tatil olduğundan vatandaşlar yine ücretsiz ulaşımdan faydalanacak.