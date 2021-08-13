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13 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

13 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 13 Ağustos Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,57'nin altına inen doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..