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- 13 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
13 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 13 Ağustos Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,57'nin altına inen doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 09:13
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dün yaşanan düşüş bugün yine devam ediyor.
Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, haftanın son gününde ise düşüşe geçti.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
13 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar, haftanın son iş günü 13 Ağustos 2021 sabahında 8,56 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,56 lira, satış fiyatı 8,57 liradan işlem görüyor.
Euro ise aynı dakikalarda 10, lira alış fiyatı, 10, satış fiyatıyla el değiştiriyor.
- DOLAR: 8,56
- EURO: 10