13 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 21 bin 372 yeni vaka tespit edilirken, 157 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 372

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 82 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 43 milyon 704 bin 72, 2. doz uygulanan aşı miktarı 32 milyon 406 bin 947, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 510 bin 396 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 82 milyon 621 bin 415.