13 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

13 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 13 Aralık Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma gününü 13,84 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma gününü13,84 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

13 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru devam eden yükselişlerle 14 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ise 15,80'lerde seyrediyor.

Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.