Euro
15.6673
-0.36%
Dolar
13.8408
-0.31%
Altın
795.69
-0.02%
Borsa
2.102
3.24%
Bitcoin
682.888
-2.88%
BTXN Coin
40.35
0.44%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    13 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 18 bin 796 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.12.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 796

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıkarken, 171 kişi ise hayatını kaybetti.

    "SORULARIN CEVABI AŞIDIR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın"

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN13 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir