13 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 218 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen verilere göre bugün yapılan testler sonucu tespit edilen vaka sayısı 26 bin 919 oldu.

5 bin 103 semptomlu hasta belirlendi.

BİR GÜNDE 218 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 22 bin 215 kişi sağlığına kavuşurken, vefat eden kişi sayısı 218 artışla 16 bin 417'ye yükseldi.

"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden son durumu değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım."