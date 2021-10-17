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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 11:56
- Güncelleme : 17.10.2021 - 12:28
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı başlatılan mücadele aralıksız sürüyor.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonları kapsamında mücadelesini sürdüren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girşimi meydana geldiğini duyuran MSB, Twitter hesabından açıklama yaptı.
5 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Komandoların, sınır ötesinde meydana gelen saldırı sonucunda 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.
"BÖLGEDEKİ HUZUR ORTAMININ BOZULMASINA İZİN VERMEDİK"
MSB'nin yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!
Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.