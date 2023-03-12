13 bloklu sitede yıkılan tek binanın kolonlarının kesildiği öne sürüldü Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki 13 bloklu Narlıkuyu Sitesi'nde sadece bir blok çöktü. Mutfağı genişletmek isteyen bazı daire sahiplerinin kolon kestiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.

Deprem 47 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

13 bloklu sitede sadece bir bina yıkıldı

Adıyaman'daki 13 blokluk Narlıkuyu Sitesi'nde 12 bina ayakta kalırken 1 blok ise ilk depremde saniyeler içinde un ufak oldu, yıkılan binada kolon kesildiği iddia edildi.

Mutfağın küçük olması nedeniyle dairelerde kolon kesildiği iddiası üzerinde duruluyor.

Yakınlarını kaybeden aileler savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Onlarca kişi yaşamını yitirdi

Narlıkuyu Sitesi'ndeki binanın yıkılması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

TRT Haber'den Şeyma Vural'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan Berkcan Harputlu da Adıyaman'daki ailesinin enkaz altında kaldığını kardeşinin gönderdiği mesajla öğrendi, yola çıktı.

Aynı sitede yıkılan tek bina olan 2. blokta ailesinin yaşadığını söyleyen Harputlu, annesini, ananesini ve dedesini depremde kaybetti, kardeşi ise ampute olarak kurtarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Diğer bloklarda oturan komşuları ise binanın yıkıldığı ana şahit oldu.

Aynı sitedeki sadece bir binanın çökmesi sonucu soruşturma başlatıldı.

Olay, bilirkişi incelemesi sonucunda aydınlanacak.