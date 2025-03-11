13 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 9 milletvekili hakkında hazırlanan toplam 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Fezleke hazırlanan milletvekillerinin 2'si CHP'li, 6'sı DEM Partili, biri ise bağımsız milletvekili.

13 DOKUNULMAZLIK DOSYASI SUNULDU

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı milletvekilleri Heval Bozdağ ve Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan hakkında 1'er, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dokunulmazlık dosyası, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.