13 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 296 bini geçti. Virüs son 24 saatte 62 can daha aldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin veriler Sağlık Bakanlığınca güncellendi.

Bakanlığın güncellediği verilere göre bugün 114 bin 992 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 1.632 kişinin daha hastalığa yakalandığı belirlendi.

Böylelikle toplam hasta sayısı 338 bin 779 oldu.

Hastanelerde tedavi altındaki 1.314 kişinin daha hastalığı atlatmasıyla iyileşenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri kendi Twitter hesabından paylaşarak uyarılarına devam etti.

"HASTA SAYISINI AZALTMAK ELİMİZDE"

Koca, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.