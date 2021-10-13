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    13 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 31 bin 248 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 236 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.10.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 20:54
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    13 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 31 BİN 248

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

    TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 113 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 679 bin 606, 2. doz uygulanan aşı miktarı 46 milyon 775 bin 5, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 814 bin 238 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 113 milyon 183 bin 300.

    BAKAN KOCA: BU SAYI, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VEFAT SAYILARINA YANSIYACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız."

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    13 Ekim Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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