13 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

13 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 13 Eylül Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,42 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,42 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kuru, güne ise yine yükselişle başladı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

13 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL'den kapatmıştı. Dolar/TL bugün 8,46'dan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 9,99'dan kapatan euro/TL ise, 9,97'lerde seyrediyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini vurgulayarak, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.