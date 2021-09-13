13 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 24 bin 613 yeni vaka tespit edilirken, 231 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 613

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 102 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 51 milyon 780 bin 811, 2. doz uygulanan aşı miktarı 40 milyon 635 bin 924, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 496 bin 164 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 102 milyon 431 bin 607.

BAKAN KOCA: AŞI ORANI ARTTIKÇA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA YAKLAŞMIŞ OLACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı."