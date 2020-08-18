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    13 FETÖ’cü Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

    13 FETÖ’cü Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

    Çanakkale’den yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botlarla ve yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 13 FETÖ/PDY şüphelisi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 20:02
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    13 FETÖ’cü Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 1’i Afganistan, 21’i de Türk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen Yunanistan Sahil Güvelik unsurlarınca yeniden Türk karasularına itildi.

    KURTARILAN GÖÇMENLER ARASINDAN 13 TANE FETÖ'CÜ ÇIKTI

    Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek şişme bot içerisindeki kaçak göçmenleri kurtardı.

    Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilerde yapılan kimlik kontrollerinde 11 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz'ın (30) da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi.

    13 FETÖ’cü Midilli’ye kaçmak isterken yakalandı- İZLE

    FETÖ şüphelilerinin üst aramasında 500 bin Türk Lirası ile 30 bin euro ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan FETÖ şüphelilerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    13 FETÖ’cü Yunanistan a kaçmak isterken yakalandı #1

    13 FETÖ’cü Yunanistan a kaçmak isterken yakalandı #2

    13 FETÖ’cü Yunanistan a kaçmak isterken yakalandı #3

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