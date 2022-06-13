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- 13 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
13 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- 13.06.2022 - 10:18
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 13 Haziran Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...
13 Haziran dolar ve euro ne kadar?
Dolar 17,2560 liradan, euro ise 18,0940 liradan haftaya başladı
. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,2540 liradan alınan dolar 17,2560 liradan, 18,0920 liradan alınan euro ise 18,0940 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,01 liradan, euro ise 17,88 liradan satılmıştı.