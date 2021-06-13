13 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 12 kişi yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 12

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 454 semptomlu hasta belirlendi.

53 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 194 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 721 oldu.



