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    13 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    13 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 12 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.06.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 20:09
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 12

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 454 semptomlu hasta belirlendi.

    53 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 194 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 721 oldu.

    13 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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