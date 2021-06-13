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13 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 12 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 13.06.2021 - 20:01
- Güncelleme : 13.06.2021 - 20:09
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 12
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 454 semptomlu hasta belirlendi.
53 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 194 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 721 oldu.