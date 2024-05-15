13 ilde Mahzen-46 Operasyonu: 3 ayrı çete çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonunda 112 şüphelinin yakalandığını, ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Ekipler, illerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla suç örgütlerini tek tek çökertiyor.

Son olarak, Mahzen-46 operasyonu kapsamında Bursa merkezli 13 ilde suç örgütleri hedef alındı.

3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili açıklamasında operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı;

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Tespit edilen suçlar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak,

- Uyuşturucu madde ticareti,

- Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma,

- Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve

- Göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler