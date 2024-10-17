Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 13 ili ‘sarı’ kodla uyardı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.

MGM’nin ‘sarı’ kodla uyardığı iller şöyle:

Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van, Siirt, Ağrı, Iğdır, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

MGM’nin son değerlendirmesine göre 17 Ekim’den itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerinden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.