13 Kasım Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 93 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgını Türkiye'de artışa geçti...

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen 'maske, mesafe ve temizlik' kuralına riayet etmeyen vatandaşların dikkatsizliği, koronavirüs bulaşını giderek artırıyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini her zaman olduğu gibi sosyal medya hesabından paylaştı.

BUGÜN, 93 VATANDAŞIMIZ ARAMIZDAN AYRILDI

13 Kasım tarihli günlük koronavirüs tablosuna göre 93 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

149 bin 942 testin yapıldığı günde, 3 bin 45 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Bugün iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 10 oldu.

TOPLAMDA 348 BİN 804 VATANDAŞ KORONAYA YAKALANDI

Şu ana dek toplamda 15 milyon 863 bin testin yapıldığı koronavirüs pandemisi sürecinde, 407 bin 939 vatandaş salgına yakalandı.

Salgına yakalanan vatandaşlardan toplamda 348 bin 804 kişi sağlığına kavuşurken, şu ana dek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bin 326 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DA KAYIPLARIMIZ DA ARTIYOR"

Öte yandan Bakan Fahrettin Koca, yaptığı güncel koronavirüs paylaşımını "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." notuyla yaptı.