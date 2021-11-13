13 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 22 bin 583 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 583

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıkarken, 215 kişi ise hayatını kaybetti.

"İKİNCİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE 65'TEN DÜŞÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 810 bin 636, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 594 bin 716, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 619 bin 678 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 302 bin 677.

