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    13 Mart Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 19:10
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    13 Mart Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

    Günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 150 bin 98 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    Böylelikle yapılan toplam test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı.

    VAKA SAYISI 15 BİNDE

    Yapılan testler sonucu 15 bin 82 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    SON 24 SAATTE 65 KİŞİ SALGINA YENİLDİ

    65 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 421'e yükseldi.

    Hastanede tedavi gören 15 bin 287 kişi ise sağlığına kavuştu.

    13 Mart Türkiye de koronavirüs salgınında son durum #1

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