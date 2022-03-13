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    13 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 426 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 138 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.03.2022 - 20:07
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    13 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 426

    Buna göre, son 24 saatte 298 bin 252 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 35 bin 568 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,22

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 243 bin 976'ya yükseldi.

    13 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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