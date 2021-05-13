13 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 11 BİN 534

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise bin 238 semptomlu hasta belirlendi.

238 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 472 kişi sağlığına kavuşurken, 238 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 bin 59 oldu.