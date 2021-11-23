13 milletvekilinin 16 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te

13 milletvekili hakkında 16 yeni dokunulmazlık dosyası, Meclis'e ulaştı. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bulunuyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 13 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.

Meclis’e ulaşan 16 dosya, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

BULVAN’IN İKİ DOSYASI VAR

Buldan’a ait iki, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’a ait üç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’e ait birer dosya bulunuyor.

2 MİLLETVEKİLİNİN DAHA DOSYASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da Meclis Başkanlığı’na, HDP’li milletvekilleri hakkında fezlekeler gelmişti.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtalan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için dosyaları Meclis’e ulaşmıştı.

SON SÖZ GENEL KURUL’DA

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik dosyalar önce Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülecek.

Buradan onay çıkarsa, son sözü Genel Kurul söyleyecek.