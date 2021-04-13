13 Nisan Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 59 bin 187 kişi koronavirüse yakalandı, 273 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANDI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 723 semptomlu hasta belirlendi.

273 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 104 kişi sağlığına kavuşurken, 273 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 455 oldu.