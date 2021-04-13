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13 Nisan Türkiye'nin korona tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 59 bin 187 kişi koronavirüse yakalandı, 273 kişi de hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 13.04.2021 - 19:32
- Güncelleme : 13.04.2021 - 20:42
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANDI
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 723 semptomlu hasta belirlendi.
273 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 104 kişi sağlığına kavuşurken, 273 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 455 oldu.