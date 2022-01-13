13 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

13 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 13 Ocak Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,78 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 13,78 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

13 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL dün küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle günü yüzde 4,2 azalışla 13,2213'ten tamamlamasının ardından bugün 13,60 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,55'lerde seyrediyor.

Dolarda dün ABD enflasyonunun etkisi görüldü. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 ile beklentilere paralel geldi.

Veri ilk açıklandığında kurda ani bir tepki olmadı. ABD'de piyasaların açılışıyla ise doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinde yüzde 0.5'i aşan kayıp yaşandı. Dolar/TL'deki düşüş daha sert oldu.