13 polis memurunun haince katledildiği terör saldırısına ilişkin süren soruşturmada, 8 kişinin saldırıyla ilişkisi bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerden birinin, bombacıya patlamada kullanılmak üzere gübre temin ettiği ortaya çıktı.
13 POLİS ŞEHİT EDİLDİ
8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında, Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı.
Gerçekleşen terör saldırısında 13 polis memuru şehit oldu.
2 TUTUKLAMA
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.
8 GÖZALTI DAHA
Soruşturma kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.S.’nin patlayıcıya 5 ton gübreyi temin ettiği belirlendi.
DEM PARTİ BİNASINDA ARAMA
Bu arada sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor.
Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak’ı giriş çıkışlara kapatan polisin araması devam ediyor.
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