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13 polisin şehit olduğu terör saldırısında yeni gelişme: 8 gözaltı

13 polisin şehit olduğu terör saldırısında yeni gelişme: 8 gözaltı 9 yıl önce Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilişkisi olduğu belirlenen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi.