13 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 59 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 BİN 285

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 59 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 209 bin 906 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 18 milyon 2 bin 32 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 59 milyon 471 bin 472 oldu.



