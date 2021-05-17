13 yaşındaki Filistinli çocuktan dünyaya haykırış

İşgalci İsrail'in Gazze'yi abluka altına alması sonrası 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, Filistinlilerin sesini duyurmak için yaşanan acıları rap şarkısıyla tarif etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sonrası 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, söylediği şarkıyla Filistinlilerin sesi olmaya çalıştı.

Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, yaşanan acıları şarkısıyla tarif etti.

Abdurrahman eş-Şanti amacının, Filistinlilerin sesini duyurmak olduğunu söyledi.

YIKILMIŞ EVİN ENKAZINDA YAKINLARINI ARAYAN FİLİSTİNLİLER

Küçük Abdurrahman'ın şarkısını seslendirdiği alan da acı tabloyu gözler önüne serdi.

Küçük çocuğun arkasındaki manzarada yıkılan evler ve bu evlerin enkazında yakınlarını arayan Filistinliler yer aldı.

Filistinli çocuk Gazze’den dünyaya rap yaparak haykırdı VİDEO

“HERKES GÜVENDE KALSIN”

Video paylaşımında Abdurrahman eş-Şanti, “Geçtiğimiz hafta evim Gazze için çok zordu. Ben sadece dünyanın Filistin'deki durumu bilmesini istiyorum. Herkes güvende kalsın. Tek istediğimiz barış.” ifadelerine yer verdi.