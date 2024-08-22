13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş 'büyükusta' ünvanını aldı Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta (GM) ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından onaylandı.

AA & Ensonhaber

Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Erdoğmuş'un Büyükusta (GM) ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından onaylandı.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni ünvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MAGNUS CARLSEN'İ MAT ETMİŞTİ

Erdoğmuş, 13 yaşında olmasına rağmen, tarihin en büyük satranç oyuncularından biri olarak kabul edilen Magnus Carlsen'i blitz kategorisinde yenmişti.

Carlsen'in zamanının bitmesine sadece 17.5 saniye kala Yağız Kaan, veziriyle yaptığı H6 hamlesiyle oyunu lehine çevirmiş ve Carlsen'i mat etmişti.