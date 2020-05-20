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    4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

    4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

    15 ilde 4 gün boyunca süren sokağa çıkma yasağı bitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.05.2020 - 00:05
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    4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

    İçişleri Bakanlığının talimatıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ilde 4 gün boyunca sürek sokağa çıkma yasağı sona erdi.

    DİĞER KISITLAMALAR SÜRÜYOR

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının bitmesinin yanında, 15 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği belirtildi.

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