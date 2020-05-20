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4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
15 ilde 4 gün boyunca süren sokağa çıkma yasağı bitti.
- AA & Ensonhaber
- 20.05.2020 - 00:05
İçişleri Bakanlığının talimatıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ilde 4 gün boyunca sürek sokağa çıkma yasağı sona erdi.
DİĞER KISITLAMALAR SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının bitmesinin yanında, 15 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği belirtildi.