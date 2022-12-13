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    İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

    Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi ve bazı araçlar sular altında kaldı.
    • 13.12.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:07
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    İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

    Yurt genelinde kış, etkisini göstermeye başladı.

    Bazı iller, sağanak yağışın etkisi altında kalırken İzmir de bundan nasibini aldı.

    Kentte, Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

    Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yaparken yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu.

    İHA'nın haberine göre; yağışlarla beraber, cadde ve sokaklar göle döndü.

    Narlıdere'de araçlar sular altında kaldı

    Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı ve araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Kemeraltı'nda da manzara farklı değil

    Ayrıca her sağanak yağışta su baskınlarına maruz kalan Kemeraltı Çarşısı, yine yağmura teslim oldu.

    Kemeraltı esnafı, eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf ederken süpürge ve fırçalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #2

    "Eğer bu kumaşlar çamur olursa zararımız büyük olur"

    Esnaf çözüm bekliyor Esnaf Burak Barmanbek, "Yağmur yarım saatte burayı bu hale getirdi. Eşiği aşan sular dükkanlarımıza giriyor. Buraya çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada kumaş satıyoruz.

    Eğer bu kumaşlar çamur olursa zararımız büyük olur. 10 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnafın hepsi mağdur. Fırça ve çekpas ile suları tahliye etmeye çalışıyoruz." dedi.

    "Altyapı yapılırsa böyle olmaz"

    Fatih Varlık isimli esnaf da "Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor. Dükkanlarımızın içine kadar su doluyor. Umarım bu sorun çözülür. Altyapı yapılırsa böyle olmaz." diye konuştu.

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