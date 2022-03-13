Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.512
-0.39%
BTXN Coin
39.13
0.25%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Philip Morris grubu, paket başına 2 lira zam kararı aldı. Böylelikle en ucuz sigara 23,50 TL'den satışa sunuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Son günlerde birçok ürün yüksek fiyatla satılmaya başlanırken, bir zam haberi de sigara üzerinden geldi.

    Philip Morris grubu 13 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 2 liralık fiyat artışına gittiğini duyurdu.

    EN UCUZ SİGARA 23,5 LİRA OLDU

    Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 23 lira 50 kuruştan, en pahalı sigara da 27 liradan satışa çıkarıldı.

    PHILIP GRUBU

    • Marl RO: 25.00 TL
    • Marl ED: 25.00 TL
    • Marl To: 25.00 TL
    • Marl: 27.00 TL
    • Parl: 27.50 TL
    • Parl MID: 26.50 TL
    • Mur: 25.00 TL
    • Mur Bl: 24.00 TL
    • Chst: 23.50 TL
    • Lrk: 24.00
    • LM: 23,50

    (Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

    Sigara fiyatlarına zam geldi #1


    İlginizi Çekebilir

    Zelensky: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı
    Gündem

    Zelensky: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı

    Melitopol kentine Rus yanlısı belediye başkanı atandı
    Dünya

    Melitopol kentine Rus yanlısı belediye başkanı atandı

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!
    Btcrobo

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!

    Görüş Bildir