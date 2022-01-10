İstanbul'da 5 PKK'lı yakalandı

5 terörist, düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Adreslerde yapılan aramalarda, pasaport, iki tabanca ve dijital materayaller ele geçirildi.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüpheliler hedef alındı.

PKK'LILARA OPERASYON

Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.