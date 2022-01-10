- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da 5 PKK'lı yakalandı
İstanbul'da 5 PKK'lı yakalandı
- DHA
- 10.01.2022 - 08:25
- Güncelleme : 10.01.2022 - 08:45
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüpheliler hedef alındı.
PKK'LILARA OPERASYON
Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.
ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER
Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.