24 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 27 bin 197 yeni vaka tespit edilirken, 221 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 197

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 107 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 317 bin 14, 2. doz uygulanan aşı miktarı 43 milyon 285 bin 677, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 85 bin 847 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 107 milyon 380 bin 295.

BAKAN KOCA: DURUMU CİDDİYE ALMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz."