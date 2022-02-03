Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor

Ukrayna-Rusya arasında son dönemde artan gerginliğin üzerine arabuluculuk teklif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine bugün öğle saatlerinde ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Kiev'de, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti ise kritik bir önem daha taşıyor.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNE ÇÖZÜM

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan siyasi ve askeri gerilime barışçıl çözüm sunan Erdoğan, taraflar arasında arabuluculuğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan, işgale yönelik girişimin bölge huzuru için ciddi bir ihlal doğuracağını da belirterek iki ülke arasında huzursuzluk doğmasını kabul etmediklerini dile getirmişti.

Kiev temaslarının geri dönüşlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde masaya yatırılması bekleniyor.

Yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden ABD ve Avrupa'nın gözü ise bu görüşmeden çıkacak sonuçlarda.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan toplantıdaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.