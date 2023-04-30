138 düzensiz Afgan göçmen daha ülkelerine gönderildi İstanbul’dan 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 33 bin 879’a ulaştı.

İHA

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Binkılıç Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan ve İstanbul Havalimanı’na getirilen Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Toplamda 11 bin 124 Afgan ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, yılbaşından bu yana Afganistan’a 21’inci charter (özel uçak) seferi İstanbul’dan gerçekleştirildi.

Böylece bu yıl Afganistan’a düzenlenen 21 charter sefer ile 3 bin 415 kişi, tarifeli uçuşlarla ise 7 bin 709 kişi olmak üzere toplam 11 bin 124 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

33 bin 879 göçmen sınır dışı edildi

Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 33 bin 879’a ulaştı.

Öte yandan, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan 16 bin 70 terke davet çerçevesinde işlemleri devam eden bin 620 olmak üzere toplam 17 bin 690 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri sürüyor.

74 bin 981 düzensiz göçmen engellendi

Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilirken, yine sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde bu yılın başlangıcından bu yana 74 bin 981 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde de 34 bin 986 düzensiz göçmen yakalandı.