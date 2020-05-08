Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 48 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı ise 86 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden güncel koronavirüs tablosunu paylaştı...

86 BİN 396 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş son verilere göre, son 24 saatte 3 bin 412 kişi daha koronavirüsü atlattı.

Böylelikle virüsü yenenlerin toplam sayısı 86 bin 396'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 135 BİN 569 OLDU

Gün içinde yapılan 33 bin 687 test sonucunda 1848 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı da 135 bin 569'a çıktı.

48 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Koronavirüs nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 oldu.

Böylelikle toplam can kaybı da 3 bin 689'a yükseldi.

"TABLO, MÜCADELEDE LEHİMİZE VERİLER ORTAYA KOYUYOR"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım."