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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

    Erdoğan, "Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz, hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 10:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Erdoğan, mesajına, "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadesiyle başladı.

    "Annelerimiz müşfik bir sığınaktır"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelere kıymeti 'cennetin annelerin ayakları altında olduğunu' belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin müşfik bir sığınak olduğunu vurguladı.

    "Hürmet ve sevgiyi eksik etmemeliyiz"

    Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarından biri olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz." dedi.

    Erdoğan, mesajının devamında şunları söyledi:

    "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden..."

    "Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir.

    Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.''

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Anneler Günü mesajı #1


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