14 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 949 yeni vaka tespit edilirken, 145 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 949

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 83 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 43 milyon 877 bin 460, 2. doz uygulanan aşı miktarı 32 milyon 691 bin 994, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 556 bin 728 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 83 milyon 126 bin 182.