Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
393.550
-1.98%
EXEN Coin
25.92
0.07%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    14 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 949 yeni vaka tespit edilirken, 145 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 14.08.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 19:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    14 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 949

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 83 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 43 milyon 877 bin 460, 2. doz uygulanan aşı miktarı 32 milyon 691 bin 994, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 556 bin 728 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 83 milyon 126 bin 182.

    14 Ağustos Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir