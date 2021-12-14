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    14 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 21 bin 477 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 19:54
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    14 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 477

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıkarken, 181 kişi ise hayatını kaybetti.

    "KIŞ ŞARTLARINDA HASTALIĞIN BULAŞMASI KOLAYLAŞACAK"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız."

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN14 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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