14 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 229 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel veri tablosunu paylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün, 29 bin 617 kişi daha koronavirüse yakalandı.

5 bin 64 kişide ise semptom saptandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 617

Hastanede tedavi altındaki 28 bin 164 kişi sağlığına kavuşurken 229 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 646'ya çıktı.

"AĞIR HASTA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz." notuyla yaptı.