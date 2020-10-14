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14 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 57 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 19:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bakan Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs verilerini de canlı yayında yaptığı açıklama esnasında yayınladı.
BUGÜN, 1671 VATANDAŞIMIZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 1671 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.
Tedavi altındaki 1396 kişi sağlığına kavşurken 57 kişi vefat etti.