14 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 57 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs verilerini de canlı yayında yaptığı açıklama esnasında yayınladı.

BUGÜN, 1671 VATANDAŞIMIZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 1671 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1396 kişi sağlığına kavşurken 57 kişi vefat etti.