14 Ekim Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı 203 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin bilgileri derlediği tablo güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da güncel tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

VAKA SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 korona testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de bugün 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı 203 kişi hayatını kaybetti.

"DAHA DA YÜKSELME İHTİMALİ VAR"

Koca tabloyu, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadeleriyle paylaştı.