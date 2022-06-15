15 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

15 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 15 Haziran Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 15 Haziran Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

15 Haziran dolar ve euro ne kadar?

- Dolar 17,2520 liradan, euro ise 18,0580 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,25 liradan alınan dolar 17,2520 liradan, 18,0560 liradan alınan euro ise 18,0580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,28 liradan, euro ise 17,98 liradan satılmıştı.