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    14 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 626 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.06.2021 - 19:58
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 20:07
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    14 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 626

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 428 semptomlu hasta belirlendi.

    74 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 585 kişi sağlığına kavuşurken, 74 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 795 oldu.

    14 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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