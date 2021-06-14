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14 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 626 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 14.06.2021 - 19:58
- Güncelleme : 14.06.2021 - 20:07
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 626
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 428 semptomlu hasta belirlendi.
74 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 585 kişi sağlığına kavuşurken, 74 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 795 oldu.