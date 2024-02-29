14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 47 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde apılan Kıskanç-9 operasyonunda 47 şüphelinin yakalandığını açıklayarak, "Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ terör örgütü mensuplarına da geçit verilmiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"47 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."

"Nakit para akışı sağladıkları tespit edildi"

Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin:

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

"Dokümanlar bulundu"

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda Türk Lirası,

Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."