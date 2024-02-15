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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, teröre ve örgüt mensuplarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak hedef, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.

14 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-6”Operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı!

FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!"

Yakalananların örgüt içi faaliyetleri

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-6” Operasyonlarında:



örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün “Gaybubet Evlerinde" barınan,

örgütün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde yer alan,

haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve

örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı.