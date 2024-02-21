14 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 67 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı ve "FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Güvenlik güçleri, teröre ve örgüt mensuplarına karşı kararlı bir mücadele yürüterek etkin operasyonlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.



Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak güvenlik güçlerinin hedefi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.

14 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.



FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."

Yakalananların örgüt içi faaliyetleri

Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında şüphelilerin:



Örgütün “Güncel Yapılanması”,

sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,



Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde

soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak

kodlandıkları,



Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ

soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"