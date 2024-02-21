Güvenlik güçleri, teröre ve örgüt mensuplarına karşı kararlı bir mücadele yürüterek etkin operasyonlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.
Son olarak güvenlik güçlerinin hedefi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.
14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.
FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."
Yakalananların örgüt içi faaliyetleri
Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında şüphelilerin:
Örgütün “Güncel Yapılanması”,
sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde
soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak
kodlandıkları,
Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ
soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."
"Allah ayağınıza taş değdirmesin"
"Operasyonlar sonucu:
- Çok miktarda para ve
- Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.
1 Haziran 2023’ten Günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 Operasyon düzenlendi.
- Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış